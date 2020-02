Mignolet heeft meeste clean sheets in Europa

Simon Mignolet is aan een indrukwekkend seizoen bezig bij Club Brugge en dat is ook te zien aan de statistieken. Geen enkele keeper uit de tien beste Europese competities verzamelde tot nu toe meer clean sheets dan de Truienaar, die er maar liefst vijftien achter zijn naam heeft staan. Ook AZ-doelman Marco Bizot (ex-KRC Genk) verzamelde er vijftien. Thibaut Courtois zet zijn sterke prestaties bij Real eveneens in de verf met elf clean sheets. In de top 20 vinden we nog drie doelmannen uit de Belgische competitie terug: Pennetau (11), Kaminski (10) en Van Crombrugge (10). (krli)