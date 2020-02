Sommigen werden levend gekookt, anderen vlogen in brand als toortsen: dit was de gruwel van Dresden

Vandaag 75 jaar geleden raasde een storm door Dresden. Geen Ciara, maar wel een vuurstorm, aangestoken door het bommentapijt van de geallieerden. Zo’n 25.000 Duitsers kwamen om. Velen onder hen hadden beschutting gezocht in bluswaterreservoirs, maar werden levend gekookt. “Ik zag mensen elkaar haast vermoorden voor een natte vod.”

Gerhard Baum (87) is vrijdag naar de herdenkingsplechtigheid geweest, 75 jaar na het bombardement. En zoals altijd wanneer hij door Dresden wandelt, is hij ook nu weer vrijwel ongemerkt in een klein boogje ...