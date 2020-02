Acht Belgen mogen zondag quarantaine verlaten, nog niet duidelijk wanneer besmette Belg naar huis mag

Voor acht Belgen zit de quarantaine in het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek er bijna op. Zij kwamen terug uit China en moesten twee weken in quarantaine blijven. Acht van hen mogen zondag naar huis. Voor de enige besmette Belg ziet het er ook goed uit, maar het virus is toch nog niet verdwenen.