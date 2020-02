Zoon Cindy Crawford krijgt kritiek door tattoo in gezicht

Model Presley Gerber, de 20-jarige zoon van topmodel Cindy Crawford en zakenman Rande Gerber, wordt druk besproken. Hij heeft een nieuwe tattoo laten plaatsen op een nogal gewaagde plek: zijn gezicht.

Vorig weekend liet Gerber, die over de jaren heen al duidelijk maakte dat hij van tatoeages houdt, het woord ‘misunderstood’ in inkt laten vereeuwigen. Op zich niet zo bijzonder, ware het niet dat de tattoo ter hoogte van zijn jukbeen staat aan de rechterkant van zijn gezicht. Fans zijn gechoqueerd door de uitgekozen plek en begrijpen zijn keuze niet.

“Je hebt het gezicht van je mama en je bent model”, staat er onder meer om de jongen met de vinger te wijzen. “Weer zo’n bevoorrechte ijdeltuit die zijn ouders woedend probeert te maken”, reageert iemand anders op sociale media. Veel fans van de jongeman, die het met zijn zus Kaia Gerber aan het maken is in modeland, zijn ook bezorgd om zijn mentale toestand.

Het zou immers niet de eerste keer zijn dat mentale problemen leiden tot een gezichtstatoeage. Justin Bieber, Amanda Bynes en Aaron Carter (foto onderaan) waren hem al voor. Volgens Presley is er echter niets ergs aan de hand. “Ik voel me niet altijd even begrepen, denk ik”, verklaarde hij volgens Page Six. “Als ik had gedacht dat ik het niet wilde of dat het mijn gezicht zou verpesten, dan had ik het niet gedaan.”