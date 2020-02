Pedoactivist krijgt vernietigende kritiek over zich heen, maar “ook fanmail”

Een groepje boze kijkers hebben betoogd voor de woning van de Nederlandse pedoactivist Nelson. De aanleiding van het incident waren de uitspraken van de man in het NPO-programma Danny op straat. Daar pleitte hij voor de legalisering van pedofilie. De pedoactivist was niet thuis, maar toch moest de politie tussenkomen om de mensen te bedaren. “Ik zie het niet zitten om in het rijtje van Pim Fortuyn en Theo van Gogh te komen”, zegt Nelson.