Neos Bree naar het Pajottenland

Bree - Met 45 leden ging Neos Bree op daguitstap naar Halle en Groot-Bijgaarden in het Pajottenland. In Halle bezochten we het lokale Streekproducten Centrum en in Groot-Bijgaarden waren we te gast in het hoorcentrum Lapperre.

In de voormiddag deden we het Streekproductencentrum aan. Hier maakten we kennis met de zelfbereide streekwijnen, streekbieren alsook met kazen, confituren, wafels en natuurlijk de mattentaartjes. De met humor gebrachte commentaar van de uitbater bracht er dan ook onmiddellijk de stemming in. Zo mochten we ook proeven van twee soorten wijn, een aperitief, twee soorten kazen en een jenever. Het “Apothekertje”, zo wordt verteld, is een drankje om voor altijd fit te blijven! Na de proeverij kon je vrijblijvend een kijkje nemen in de winkel. Daarna konden we genieten van een heerlijk breughelbuffet.

Daarna reden we naar Groot-Bijgaarden om een bezoek te brengen aan het hoorcentrum Lapperre. Cindy van het Lapperre-centrum uit Bree heette ons hier welkom. Zij gaf uitvoerig uitleg over ons gehoororgaan en ook werd er veel aandacht besteed aan de verschillende hoorapparaten en de verzinsels hieromtrent. De meeste gehoorproblemen kunnen doeltreffend verholpen worden dankzij de uitvoerige keuze in de moderne hoorapparaten. Daarna maakten velen gebruik van de mogelijkheid om hun gehoor te testen. Na een groepsfoto stapten we terug op de bus voor de terugreis.