Neos Bree naar Melodieën voor Miljoenen

Bree - Met een bang hartje voor wat deze stormachtige zondag ons zou brengen, vertrokken de Breese Neos-leden naar Antwerpen om er in de Koningin Elisabethzaal een concert bij te wonen van Frascati Symphonic.

Naar goede traditie van Neos kwamen we met nog andere clubs samen in restaurant De Jachthoorn in Kontich waar een buffetje op ons wachtte. Dat is een heel leuke manier omdat Neos Bree ook het sociaal contact en de vriendschappelijke verbondenheid van onze uitstap belangrijk vindt.

En van daaruit naar de Elisabethzaal in Antwerpen. Dit is een schitterende concertzaal met een akoestiek die kan concurreren met beroemde zalen in Amsterdam, Wenen en Boston.

Het concert met een gevarieerd programma van Weense operettes uit de 'gouden periode' (1860-1900) en de 'zilveren' periode (1900-1920), werd professioneel en leuk aan elkaar gepraat door Fred Brouwers. Het tweede deel waarin vooral twee solisten optraden, een sopraan en tenor, was een ode aan het werk van Franz Lehár. Wij herdenken dit jaar zijn 150ste geboortedag (°1870). We herkenden ook mooie melodieën uit gekende operettes zoals Die Lustige Witwe en Das Land des Lächelns.

We hebben genoten van deze muzikale dag en waren blij dat we dat genoegen met onze 42 leden konden delen met 1500 Neos-leden uit alle hoeken van Vlaanderen.