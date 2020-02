Mondiale dag brengt andere culturen tot bij de leerlingen

Beringen - Op 14 februari werd in de Middenschool Sint-Jan niet alleen Valentijn gevierd maar ook de “Mondiale Dag”. Doel van deze dag is de leerlingen in contact brengen met de verschillende culturen. Op die manier leren de leerlingen via allerlei workshops bij over andere landen. Een leerrijke dag in een multiculturele school. De Middenschool Sint-Jan pakte vorige vrijdag uit met een ‘Mondiale dag’. andere culturen. Er werd gewerkt rond het thema ‘Maak de wereld mooier!’.

In de middenschool lopen leerlingen van verschillende origine school. Tijdens deze mondiale dag kunnen de leerlingen nog een stapje verder kennismaken met de gebruiken in andere landen. En aan de reacties van de leerlingen te horen was deze dag een topper.

“De leerlingen opvoeden tot actieve wereldburgers is een doelstelling die de school hoog in het vaandel draagt. Thema’s als de Noord-Zuidproblematiek, kinderrechten, klimaatopwarming, armoede in de wereld worden tijdens die mondiale dag aangesneden”, aldus godsdienstleraar Levantaci, die deze dag geheel coördineerde.

Activiteiten zoals de theeceremonie in Marokko, abc van Turkse cultuur, Italiaanse volksdansen en een kleurrijke workshop rond Afrika vielen zeer in de smaak. Dit alles werd gemixt met dans en zang zoals capoeira, zumba- en percussie-sessies. Bovendien konden de leerlingen ‘ middags nog aanschuiven aan de foodtrucks.

Kortom, met enige fierheid bood de middenschool Sint-Jan Beringen de leerlingen een rijk en een gevarieerd programma aan voor haar mondiale dag editie 2020. De leerlingen wisten het alleszins te waarderen. “We hebben veel bijgeleerd over andere landen en gewoontes. Ik heb me reuze geamuseerd. Zo werden leerlingen gekleed in Afrikaanse klederdracht en hebben we zumba gedanst. Het was een toffe dag, heel anders dan normale lesdag>, vertelde Kyandra Gielen uit 2A10, die het een leerrijke dag vond.