Het treinverkeer in Zweden is met elf procent gestegen. Dat komt volgens het spoorwegbedrijf SJ door de bezorgdheid om het milieu. “

De in Zweden geboren beweging van ‘flight shaming’ - of in het Zweeds ‘flygskam’ - heeft ertoe bijgedragen dat steeds meer mensen de trein nemen. “We hebben een duw in de rug gekregen door de grote aandacht ...