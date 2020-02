Valentijn schiet zijn pijlen af in het woonzorgcentrum Gerkenberg

Bree - Vrijdag 14 februari om 8 u ’s morgens, werden de koppeltjes van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen op de Gerkenberg uitgenodigd voor een romantisch ontbijt in taverne De Karmel.

Mooi gedekte tafeltjes, een bloemetje, een glaasje cava, heerlijke pistoleekes met beleg en een eitje, verse croissants, de geur van verse koffie en een zacht muziekje op de achtergrond. Gelukkige gezichten tijdens een ‘we pakken het ervan momentje’!

De ‘special guest’ was ons niet ontgaan. Directeur Jos trok voor de gelegenheid zijn kostuum aan, compleet met stropdas, en verraste de oudste bewoonster Rooske Klaps (98j) met een date op Valentijn! Rooske was duidelijk in haar nopjes. Ze genoot met volle teugen en vergoeilijkte eventjes dat ze net niet de tijd had gehad om haar galakleed aan te trekken.

De animatieploeg zorgde, in stijl, dat het romantische gezelschap niets te kort kwam. Voor deze sneller kloppende hartjes mogen ze dat volgend jaar opnieuw doen!

Valentijn vergat niet de medebewoners die tevens konden genieten van een extraatje bij het ontbijt en een aangepaste lunch met kroketjes en hamburger in hartvorm waarbij een bloedrood gebakje niet mocht ontbreken.

Ook de bewoners wiens partner thuis woont, werden bedacht met een lieve attentie.

En tijdens de namiddagactiviteit stonden zelfs de kienprijzen in het teken van Valentijn. Een anonieme sponsor maakte bewoner en personeel blij met een rode roos.