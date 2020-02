Neeroeteren

Maaseik - In De Wissel in Neeroeteren werd er vandaag Valentijn gevierd. Valentijn is het feest van graag zien.

Daarom hadden verschillende kinderen iets moois gemaakt voor een vriend(in). Om Valentijn te vieren, hebben we met de hele school een hart gevormd... een hart voor alle kinderen, want die zien we allemaal graag!