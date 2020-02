Boggeter Proms is een succes

Bocholt - Op zaterdag 1 februari jongsleden organiseerde de Koninklijke Harmonie Sint Laurentius uit Bocholt haar “Boggeter Proms” in het Sportcomplex de Damburg.

Na 15 edities is dit evenement in de wijde omgeving erg gekend omwille van de ambiance en sfeer en met een topaffiche was ook de 16e editie op minder dan twee weken tijd compleet uitverkocht! Willy Sommers en Boney M mochten de pannen letterlijk van het dak doen vliegen in een overvolle Damburg!

Helaas kreeg de organisatie op vrijdagavond het bericht dat Willy Sommers met spoed diende geopereerd te worden. In allerijl werd er vervanging gezorgd en zowel Christof als Maarten waren waardige vervangers. De commentaren waren lovend: topartiesten begeleid door een toporkest. Het was een avond lang één groot feest. Ook voor volgend jaar haalt de organisatie weer alles uit de kast. Willy Sommers had immers zo graag bij ons opgetreden… nooit heeft hij eerder een concert moeten afzeggen. Daarom zal hij als eerste artiest te horen zijn op de editie van 6 februari 2021. Als tweede artiest heeft men niemand minder dan drievoudig songfestivalwinnaar Johnny Logan terug naar Bocholt kunnen halen.