Heb je een skivakantie voor de boeg of is het plots héél erg koud in eigen land? Met deze vijf tips hou je je huid in topconditie.

1. Smeren, smeren, smeren

De uv-straling in de bergen is sterker dan in ons land. Bovendien weerkaatsen maar liefst 80 tot 90 procent van de stralen in verse sneeuw of ijs. Om verbranding en vroegtijdige ...