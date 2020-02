Nathalie Meskens: “Ik ben niet meer de tornado die ik zeven jaar geleden was”

Zeven jaar geleden hield Nathalie Meskens (37) HALLO boven het doopvont, vandaag doet ze het licht uit. “Er kan veel gebeuren in zeven jaar”, zegt ze terwijl ze over haar bolle buik wrijft. “Maar het is goed zo: er is wat ballast en ruis weg, en ik ben ondertussen best wel tevreden met wie ik ben.”