Karen Damen: “Antony is de eerste man met wie ik een kind wou”

Ze vertoefde een tijdje in de luwte, maar daar komt nu verandering in: vanaf maandag is Karen Damen (45) te zien in ‘Familie’, daarna volgt een resem andere VTM-programma’s. “Ik let er wel op dat het niet te veel wordt, want ik ben al eens met mijn smoel tegen de muur gelopen”, zegt ze. “Dat wil ik nooit meer meemaken.”