Lagere scholen op bezoek bij SVM

Lanaken - Dinsdag 11 februari vond de jaarlijkse doedag plaats in de Sint-Vincentiusmiddenschool.

Op die dag brachten de leerlingen van het zesde leerjaar van alle lagere scholen uit Groot-Lanaken en aangrenzende gemeenten een bezoek aan de Sint-Vincentiusmiddenschool en haar bovenbouwen, nl. het Heilig Hartcollege en het Technisch Instituut Sparrendal.

Op iedere school konden de leerlingen een activiteit kiezen en maakten ze kennis met de school.

Op SVM hadden de leerlingen de keuze uit een lesje Latijn, STEM, knutselen, Engels of pralines maken.

De leerlingen waren heel enthousiast en keerden met heel wat informatie terug naar hun lagere school.

Wie nog meer info wil over de Sint-Vincentiusmiddenschool is van harte uitgenodigd op vrijdag 6 maart van 17 tot 20 uur. Die dag zetten zij de deuren wagenwijd open voor alle leerlingen van het zesde leerjaar en hun familie.