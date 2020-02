Ito onzeker voor Standard wegens gehavende knie: “Gelukkig is hij een harde”

Genkcoach Hannes Wolf had vrijdag op de wekelijkse persconferentie verontrustend nieuws over de gezondheidstoestand van Junya Ito. De Japanner blesseerde zich donderdag in de fel betwiste strafschopfase, toen hij na een duw van Seck tegen de uitgelopen Bolat botste. Ito trok vrijdag voor verder onderzoek naar het ZOL, waar bleek dat de buitenste ligamenten van de knie zijn geraakt.