Vlamo Riemst start het nieuwe werkjaar met vergadering en receptie

Riemst - Op woensdag 12 februari werd de start gegeven van een nieuw werkjaar van Vlamo Riemst.

Dit gebeurde met een vergadering en aansluitend volgde een receptie. Ook in 2020 zal het weer een druk muzikaal jaar worden. Zo staat er ondermeer een classificatiedag op het programma. Deze zal plaatsvinden op zondag 15 november in ‘t Paenhuys te Riemst. Ook zullen de vele muziekverenigingen die de regio Riemst rijk is, weer tal van evenementen organiseren.

Als muzikaalste gemeente van Vlaanderen zorgen de verenigingen ieder op hun eigen niveau ook nu weer voor vele muzikale hoogtepunten. "We kunnen trots zijn op zoveel talent en engagement voor de muziekwereld ondanks de vele besparingen in de cultuursector", besluit voorzitter Davy Renkens en toen werd het glas geheven op een voorspoedig en muzikaal 2020!