Schoolfeest basisschool De 2-Sprong

Romershoven

Hoeselt - Op vrijdag 7 februari was het schoolfeest in De 2-Sprong in Romershoven.

Het team voor het schoolfeest was: IEDEREEN SUPERHELD!

De voorstelling werd geopend met: Let's go heroes. Aan deze openingsdans nam van elke klas een leerling deel. Meteen was de toon gezet voor een aantal knappe dansjes en acts gebracht door de helden van onze school!

Vier meisjes van het zesde leerjaar namen vlotjes de presentatie voor hun rekening. Voor de pauze toonden de kleuters wat ze allemaal in hun mars hebben. Na de pauze maakte het publiek kennis met de drumtalenten van één van onze leerlingen en konden ze genieten van de danstalenten van de leerlingen van de lagere school. De toeschouwers konden zien dat er heel wat talent bij onze kinderen aanwezig is. De leerlingen en het talrijk opgekomen publiek genoten zichtbaar en met volle teugen. Het was zeker weer een geslaagd schoolfeest!