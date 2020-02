In de Hasseltse rechtbank staan vandaag de ‘uitbaters’ van een methlabo terecht. Dat komt gelukkig maar zelden voor. “De opkomst van crystal meth is zeer verontrustend. Eens je het gebruikt, geraak je er niet meer vanaf.”

6,5 miljoen xtc-pillen in een loods in Pelt, de aanmaak van crystal meth in Peer en het dumpen van drugsafval in Houthalen: de aantijgingen tegen de zevenkoppige bende in de Hasseltse rechtbank waren ...