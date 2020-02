Roland Garros wordt enige graveltoernooi voor Federer

Roger Federer speelt dit seizoen met Roland Garros slechts een graveltoernooi. Vorig jaar deed de Zwitser eerst ritme op in Madrid en Rome, maar die afspraken laat hij in 2020 links liggen.

Tony Godsick, de manager van de 38-jarige Federer, bevestigde het nieuwtje aan Reuters. “Zoals het in zijn planning staat, zal hij alleen aan Roland Garros deelnemen”, aldus Godsick.

Federer besliste in 2017 en 2018 het volledige gravelseizoen te schrappen maar keerde vorig jaar terug naar de gemalen baksteen. In Madrid en Rome was hij kwartfinalist, op Roland Garros verloor de Swiss Maestro in de halve finale van de onvermijdelijke Rafael Nadal. De twintigvoudige grandslamkampioen won de titel in Parijs een keer, in 2009. Vier keer verloor hij de finale van Nadal. Op de voorbije Australian Open botste Federer in de halve eindstrijd op Novak Djokovic.