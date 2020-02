Geschorste diaken vrijgesproken van aanranding twee leerlingen in Heusden

Heusden-Zolder -

Ex-diaken J. J. (58) uit Heusden-Zolder is vrijdag in Hasselt vrijgesproken van aanranding van de eerbaarheid. De rechtszaak kwam er nadat twee jonge vrouwen een klacht met burgerlijke partijstelling tegen hem indienden. Zij beschuldigden J. J. van misbruik in de periode 2001-2003.