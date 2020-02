Wietse Bosmans geschorst na positieve dopingtest op BK veldrijden: “Wie mij kent, weet dat ik recht in mijn schoenen sta”

Wietse Bosmans heeft een afwijkend resultaat laten optekenen na een dopingcontrole op het Belgisch kampioenschap in Antwerpen op 12 januari 2020. Dat meldt de 28-jarige veldrijder zelf op zijn Twitter. Hij wordt voorlopig geschorst.

Wietse Bosmans kwam op 12 januari als veertiende over de streep op het BK veldrijden in Antwerpen en kroonde zich zo tot Belgisch kampioen bij de elite zonder contract. Nu blijkt dat de 28-jarige veldrijder na de wedstrijd een positieve dopingplas afleverde. Hij werd daar afgelopen woensdag van op de hoogte gebracht door het NADO en wielerbond Vlaanderen.

Ondertussen schreeuwt Bosmans zijn onschuld uit. “Ik ben ervan overtuigd dat dit een storm in een glas water wordt aangezien ik niets misdaan heb”, reageert hij. “Wie mij kent, weet dat ik recht in mijn schoenen sta. Al heel mijn carrière beoefen ik mijn sport met veel passie en doe ik dat op een zuivere manier. Ik heb al talloze keren moeten terugvechten na pech en ziekte, en dat ga ik nu ook doen. Ik kan mezelf recht in de spiegel bekijken en dat is het belangrijkste. Met hulp van mijn familie, vrienden en supporters ben ik altijd kunnen terugkeren. Ik hoop dat ze nu ook het geloof in mij behouden en achter mij blijven staan. Ook voor mijn sponsors is het jammer. Ik ga er alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen.”

Bosmans wordt in deze zaak bijgestaan door Johnny Maesschalck en Kristof De Saedeleer. “Over de inhoud van de zaak kunnen we nog maar weinig meedelen, omdat we weinig informatie hebben. We hebben het laboratoriumdossier opgevraagd en onderzoeken nu welke stappen we kunnen ondernemen.”

Ook Bosmans’ manager Wies Jaspers blijft Bosmans steunen. “We gaan er van uit dat we samen met Wietse een verklaring kunnen vinden voor deze afwijkende test. We willen vragen om Wietse de tijd te gunnen om te bekomen van dit nieuws en hem zijn privacy te gunnen.”

Ooit een toptalent, afgelopen winter zonder ploeg

De carrière van de intussen 28-jarige crosser kende een straffe start, maar de voormalige tweevoudige vicewereldkampioen veldrijden bij de beloften (2012 en 2013) heeft zijn grote talent nooit kunnen omzetten tot grote zeges bij de profs.

Wietse Bosmans, tussen Gianni Vermeersch en Julian Alaphilippe, op het hoogste schavotje na de wereldbeker van Hoogerheide voor beloften in 2013 Foto: BELGA

De slepende ziekte van Lyme, die hem tussen 2014 en 2016 erg veel parten speelde, was daar een grote oorzaak van. Nadien kwam hij geregeld terug aan de oppervlakte piepen, maar in 2019 kreeg hij geen plaats meer bij Steylaerts-777. Daarna reed hij een tijdje voor Creafin-TÜVSÜD, maar afgelopen winter viel hij zonder ploeg. Half december kon Bosmans dan toch trots zijn éénmansploeg SpotIT-Isorex voorstellen. “Ik ben zo blij dat ik nu weer 100% kan focussen op mijn sport”, klonk het toen.