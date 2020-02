Grote plantactie in Limburg: jagers planten bijna 14.000 hagen en bomen

Kortessem -

Vandaag en morgen (vrijdag en zaterdag) planten de Limburgse jagers bijna 14.000 hagen en bomen verspreid over de hele provincie. “Vandaag werden 13.904 hagen en bomen op twee plaatsen in Limburg, in Kortessem en Koersel, geleverd. “Daarna komen de jagers hun planten ophalen om ze vervolgens in hun eigen jachtgebied te planten’, vertelt Marcel Lemmens van de Limburgse Jagersvereniging die de haagplant-actie coördineert.