Belgisch modehuis A.F. Vandevorst stopt ermee

Het Belgische modehuis A.F. Vandevorst, dat 22 jaar geleden werd opgestart door ontwerpersduo An Vandevorst en Filip Arickx, trekt de stekker eruit. Dat schrijft modewebsite Women’s Wear Daily (WWD).

De meest recente lente- en zomercollectie, die nu in de rekken hangt, is meteen ook de laatste lijn ooit van het Belgische luxelabel. Op zaterdag 29 februari wordt tijdens de Parijse modeweek een groot afscheidsfeest georganiseerd, waarmee de ontwerpers hun personeel en fans willen bedanken en zelf in stijl worden uitgezwaaid.

Digitale wereld

“De dynamiek in de modewereld is veranderd’, vertelt het echtpaar. ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat we niet langer hetzelfde niveau van creativiteit kunnen bereiken, ons kunnen concentreren op het vertellen van verhalen in plaats van op het product zelf en te werken op de manier die ons altijd heeft onderscheiden. Natuurlijk moeten we evolueren, de wereld gaat verder. Maar het is een minder aantrekkelijke wereld voor ons. Met digitale evolutie is alles veranderd. Exclusiviteit, intimiteit zijn er niet meer.”

Het pad van An Vandevorst en Filip Arickx kruiste elkaar in 1987. Ze studeerden beiden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Voor zijn eigen merk ontstond, deed Filip ervaring op bij de Belgische ontwerper Dirk Bikkembergs. An was gedurende een periode van zes jaar de rechtstreekse assistent van Dries Van Noten.

Trouw op de catwalk

Met A.F. Vandevorst creëerden de twee landgenoten dames- en herenkleding, schoenen en accessoires. Twee jaar geleden maakte het onafhankelijke modehuis nog indruk op de catwalk in Milaan. Die stond voor een groot deel in het teken van het huwelijk.

In de show kwamen tien trouwjurken aan bod, maar ook satijnen en kanten creaties met een knipoog naar het hele bruiloftsgebeuren. Voor die lijn gebruikte het duo vintage trouwkleedjes, die ze aan flarden knipten en opnieuw samenstelden. De sierlijke stuks werden gecombineerd met hoodies, blazers, T-shirts en ellenlange laarzen. Voor het eerst presenteerden ze op de catwalk ook handtassen.

Wat brengt de toekomst voor het koppel? De twee willen graag een tentoonstelling organiseren met de meer dan tweeduizend stukken uit het archief van het label, at werd gekenmerkt door een dik rood kruis als logo.