Bewoners van woonzorgcentrum Berkenbosch gaan virtueel terug naar huis

Berkenbos

Heusden-Zolder - Afgelopen woensdag was een topnamiddag voor de bewoners van WZC Berckenbosch, ze gingen voor heel even terug naar hun eigen thuis.

Met google streetview, een groot projectiescherm en een beamer zijn de bewoners van WZC Berckenbosch heel even terug naar hun eigen thuis geweest. Op de activiteitenaffiche stond er "samen op weg" en dat alleen was al meer dan genoeg om een grote groep bewoners te mobiliseren. Het was een van de leukste activiteiten van de laatste maanden, iedereen gaf zijn adres door en kon op die manier nog eens door hun eigen straat kuieren. Nelly kon haar mooi tuintje tonen en Robert zag zijn eigen achternaam boven de deur van de slagerij van zijn ouders hangen. Carmine herkende zijn eigen huis en de taverne die hij jarenlang uitbaatte. Geluk werd gedeeld, iedereen was blij in ieders plaats. Om te eindigen bezochten we allemaal het appartement op de dijk van Blankenberge, waar we samen met de eigenaar/bewoners uitkeken op de zee.