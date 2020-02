Jasper Stuyven en Edward Theuns starten in de Ronde van Algarve voor Trek-Segafredo

Met Jasper Stuyven en Edward Theuns stuurt Trek-Segafredo twee Belgen naar de 46e Ronde van Algarve (2.Pro). De Portugese rittenkoers start volgende week woensdag (19 februari) en duurt vijf dagen.Stuyven (27) reed dit seizoen al de Challenge Mallorca, voor Theuns (28) wordt het de eerste koers van 2020.

De selectie wordt geleid door de Italiaan Vincenzo Nibali, die zijn broer Antonio in steun krijgt, en de Nederlander Bauke Mollema. Voor beide kopmannen wordt het hun seizoensdebuut. De Nederlander Koen de Kort en de Ier Ryan Mullen vervolledigen het zevental.

“We brengen een sterke en uitgebalanceerde ploeg aan de start”, zegt teamdirecteur Steven de Jongh. “Bij Nibali en Mollema zullen we dagelijks nagaan in welke mate hun vormpeil het toelaat om met de besten mee te doen. Ze zijn heel gemotiveerd om het seizoen op de best mogelijke manier te starten.”

Voor de sprints rekent De Jongh op Stuyven en Theuns.