Levensgevaarlijk: drifters gaan los op kruispunt

Deze heren beleefden in Berlijn hun eigen versie van “The Fast and the Furious”. Ze besloten om op een druk kruispunt, vlak bij de Zoologischer Garten, een potje te gaan driften. Twee grote wagens draaien rondjes en rijden tegen het tegemoetkomend verkeer in. Op het kruispunt is ook een man te zien die met een Turkse vlag staat te zwaaien.

Wat de drijfveren van deze actie zijn, is niet duidelijk. Opmerkelijk is het feit dat er tientallen voorbijgangers naar het gevaarlijke schouwspel stonden te kijken, maar dat niemand naar de politie belde. De herrieschoppers konden daarom niet worden aangehouden. De politie is momenteel op zoek naar de identiteit van de roekeloze bestuurders. Op de beelden, die volop de ronde doen op sociale media, zijn de mannen niet herkenbaar. Ook de nummerplaten zijn niet zichtbaar, waardoor de kans klein is dat de mannen gevat zullen worden.