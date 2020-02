Derde Shoto United Cup in 't Vlietje

Gelderhorsten

Lommel - Op zondag 9 februari 2020 organiseerden Karate Club United Friends Lommel en Shoto Karate Ham gezamenlijk een wedstrijd voor karateka's vanaf 6 jaar (kata) of 8 jaar (kata en kumite) in sporthal 't Vlietje.

Met deze wedstrijd hoopten we het wedstrijdkarate te promoten en alle karateka's de kans te geven wedstrijdervaring op te doen.

De voorwaarden voor deelname aan zowel kata als kumite waren zeer laag.

Maar liefst 25 Vlaamse karateclubs schreven zich in <waardoor de 3de Shoto United Cup een succes werd.

Voor de Lommelse club KCUF deden 22 jongeren mee aan deze wedstrijd. Volgende kampers hebben een podiumplaats kunnen bemachtigen:



3de plaatsen:

Kata meisjes u16 : Ninthe Kerremans

Kumite meisjes min u10 : Zoë Althuizen

Kumite meisjes plus u10 : Britt Wendker

Kumite jongens plus u10 : Nick Grevendock



2de plaats:

Kumite meisjes u10 : Femke Berkmans

Kumite jongens u14 : Bas Van Doremalen

Kumite meisjes u16 : Ninthe Kerremans



De rest van de kampers hebben ook super goed hun best gedaan , maar vielen deze

keer helaas niet in de prijzen.

Op naar de volgende keer!!!

Met dank aan de deelnemers, supporters en coaches.