De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun kantoor in Buckingham Palace gesloten en al hun eigen personeel binnen het Britse koningshuis ontslagen. Dat melden vrijdag meerdere Britse boulevardkranten, ze spreken over een “Megxit bloedbad”.

Het gaat om vijftien medewerkers, die in dienst waren van de hertog en hertogin van Sussex. Het ontslag is naar verluidt in januari tijdens een persoonlijk gesprek meegedeeld, nadat Harry en Meghan onverwacht ...