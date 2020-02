‘Pleegoma’ Conny: “Het lijkt alsof ik diegene met het strafblad ben”

Al acht jaar vecht Conny (58) uit Boechout voor het welzijn en de veiligheid van haar kleindochter S. (8), die ze in pleegzorg opvoedt. Maar zelfs als oma, wordt ze onderworpen aan strenge regels. “Een dagje naar de Efteling moet ik zes weken op voorhand aanvragen.” Ten einde raad schreef ze nu een brief aan minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Eén blik in het appartement van Conny zegt genoeg. Love you nona, staat op een speelgoedbord geschreven. Haar hele leven draait om haar kleine prinsesje. S. is haar enig kleinkind. “Ik heb maar één zoon ...