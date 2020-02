Gekke week in BS Atheneeke

Tongeren - Afgelopen week kende BS Atheneeke een 'GEKKE WEEK'. Het mag al eens wat anders zijn op een school, dat kunnen we alvast vertellen!

Op maandag kwamen we met een gekke/dikke trui naar school. Wat een plaatjes om samen lekker warm in de klassen te vertoeven.

Op dinsdag hielden we een heuse 'school@work'. We startten om 15 uur en eindigden de dag om 20.10 uur. Gezien we dan les en speeltijd hebben in het donker, hielden we een fluodag!

Woensdag konden de kinderen even bekomen van de late lesdag, zij kregen een vrije dag. De leerkrachten hebben echter veel bijgeleerd!

Donderdag mochten we eens lekker lachen. Iedereen kwam met een gek kapsel naar school.

Om de week af te sluiten, kwam iedereen op Valentijnvrijdag in een rode outfit met hartjes naar school.