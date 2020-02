Nederlandse mannen pakken door diskwalificatie van Canada goud in teamsprint op WK schaatsen

De Nederlandse schaatsers hebben de eerste dag van de wereldkampioenschappen afstanden in Salt Lake City afgesloten met de titel op de teamsprint. Dai Dai Ntab, Kai Verbij en Thomas Krol waren niet het snelste trio, maar Canada werd gediskwalificeerd wegens een onjuiste wissel.

Een Canadees protest werd afgewezen. Met 1:17.31 (Calgary, 1 december 2017) is Canada houder van het wereldrecord. China (tweede) en Noorwegen (derde) flankeerden het Nederlandse drietal (1:18.18) op het podium.

Rusland, een van de favorieten, haalde de eindstreep niet. Pavel Koelizjnikov, ‘s werelds snelste man op de schaats, kwam ten val. Of dat gevolgen heeft voor de individuele 500 meter, die vandaag/vrijdag op het programma staat, is nog onduidelijk. Met 33,61 seconden is Koelizjnikov wereldrecordhouder.