Opvallend moment tijdens Antwerp-Genk: vroeg in de wedstrijd verscheen in het bezoekersvak een spandoek met de duidelijke boodschap ‘Ge kunt fluiten naar uw trommelverbod!’ Waarna de meegereisde Genkies minutenlang een luide sirene lieten loeien. Een duidelijke verwijzing naar het trommelverbod op de Bosuil, dat Antwerp in december invoerde na de bekermatch tegen hetzelfde Racing Genk.