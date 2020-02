Mercedes W11: In deze F1-bolide wil Lewis Hamilton een zevende F1-titel veroveren

Het Mercedes F1 team heeft vandaag het doek van haar nieuwe F1-bolide gehaald: de Mercedes W11, de wagen waarmee Lewis Hamilton voor de zevende keer F1-kampioen wil worden en het record van Michael Schumacher wil evenaren.

Afgelopen maandag onthulde Mercedes al de livery van haar nieuwe F1-bolide. Het deed dat om de samenwerking met haar nieuwe sponsor INEOS in de verf te zetten. Die sponsor zorgde meteen ook voor een rood tintje in de livery.

Met een livery die reeds bekend was gemaakt was het vandaag dan ook vooral uitkijken naar hoe de Mercedes W11 zou verschillen van de wagen van vorig jaar.

Op de schouders van de Mercedes W11 rust trouwens een enorme druk. Het is de bolide die niet alleen zes wereldtitels op rij moet verdedigen, het is ook de bolide die Lewis Hamilton in staat moet stellen om zijn zevende F1-wereldtitel teveroveren. Met zeven wereldtitels zou Hamilton het lange tijd onaantastbaar gewaande record van Michael Schumacher evenaren.

In zijn zijn jacht naar een zevende wereldtitel heeft Hamilton opnieuw dezelfde teamgenoot als vorig jaar. Valtteri Bottas kreeg immers de voorkeur op Esteban Ocon die ook lang in de running was voor het tweede racezitje maar komend seizoen voor het Renault F1-team zal racen.

Vorig jaar slaagde Bottas erin om meteen de eerste race van het seizoen te winnen maar de Fin kon nadien niet echt een vuist maken tegenover Hamilton. Afwachten of Bottas dat dit jaar wel kan ...

