De voorbije 24 uur zijn in de Chinese provincie Hubei nog eens 116 mensen gestorven door het nieuwe coronavirus Covid-19. Dat melden de autoriteiten vrijdag.

Volgens de lokale gezondheidscommissie zijn in een dag tijd in de provincie 116 mensen overleden en 4.823 nieuwe gevallen vastgesteld. Daarmee stijgt de dodentol in het Chinese vasteland tot 1.483 en ...