De Verenigde Staten en de taliban zijn “zeer dicht” bij een akkoord in hun vredesonderhandelingen. Dat stelt de Amerikaanse president Donald Trump donderdag. Washington slaagde er tijdens de gesprekken in om tot een tijdelijke “geweldbeperking” voor Afghanistan te komen.

“Ik denk dat we heel dicht bij (een akkoord) zijn. We zullen zien”, verklaarde Trump in het radioprogramma Roadkill With Geraldo. “Het wil niet zeggen dat we er een hebben, maar we zullen het binnen dit ...