Gino Harris toert met ‘Jubilee Eediese’

Nieuwerkerken - Gert Vranken zorgt er voor dat alle zalen van de gemeente Nieuwerkerken in prima staat zijn zijn. Maar eigenlijk laat hij zalen ook graag vollopen. Want onder de artiestennaam Gino Harris is hij nu al 15 jaar actief als zanger, en 5 jaar als komiek. Hoog tijd dus voor een jubileumtournee.

Na het overlijden van de betreurde Joe Harris koos zijn voormalige geluidstechnicus ervoor om zelf op het podium te gaan staan. De artiestennaam Gino Harris is dan ook een overduidelijke knipoog. Maar Gert heeft nog andere grote voorbeelden: “Ik ging vroeger graag en vaak naar conferenciers en stand-upcomedians kijken. Zeker de shows van Truienaar Christophe Elen vond ik geweldig. Dat was lachen geblazen van begin tot einde. En toen begon het te kriebelen om zelf eens een voorstelling te maken. Telkens als ik een idee had voor een sketch of mop, dan schreef ik dat op een briefje. Ik had zelfs pen en papier langs mijn bed liggen, want soms schoot ik ’s nachts wakker met een idee. Daarna heb ik van die berg papiertjes zelf een conference gemaakt. Die heb ik dan in 2016 gebracht in het Kostershuis en de reacties waren positief. Zo kreeg ik de smaak te pakken, en de volgende jaren heb ik telkens een nieuwe conference gemaakt.” Voor zijn vijfde editie in 2020 heeft Gert iets speciaals in petto: “Via Facebook konden fans hun favoriete sketches uit de vorige shows kiezen. Die komen nu terug in mijn ‘Jubilee Eediese’ een soort van best of zeg maar. Maar uiteraard is er ook veel nieuw werk en zal ik enkele nummers zingen. Voorlopig komen er 2 voorstellingen, maar bedoeling is wel dat daar nog data bijkomen.”

Gino Harris speelt “Jubilee Eediese” op 24 april in Jo’s Sportwereld en op 30 april in Jo’s Warande in Rummen, telkens om 20 uur. Kaarten kosten 7 euro en 5 euro in voorverkoop. De kaartverkoop start ter plaatse vanaf 14 februari. Telefonisch reserveren kan op 0473 69 49 30.