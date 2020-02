Cupido draait vanavond overuren op de Q-MasQuerade. Zo’n 300 singles gaan in de Herkenrodeabdij in Hasselt op zoek naar de ware. “Ja, ik heb nagedacht over een openingszin. Alleen kan het zowel een cliché als een ijsbreker zijn”, warmen enkele Limburgers zich op voor hun veroveringstocht.