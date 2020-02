In het proces van het dodelijk ongeval van Zara Braeken (13), die op 26 maart 2018 in Meeuwen werd aangereden door een vuilniswagen, riskeert de chauffeur drie maanden cel voor onopzettelijke doding. Uit het deskundigenverslag blijkt duidelijk dat Zara de weg niet overstak.

Het spijtige ongeval vond op maandag 26 maart 2018 plaats in de Beemdstraat in Meeuwen, op enkele honderden meters van het ouderlijke huis van Zara Braeken (13). Zara was op die bewuste dag ’s middags ...