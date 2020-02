Onbesliste topper tussen KRC Genk en Antwerp op de Bosuil

De laatste partij van speeldag 25 werd afgesloten met een gelijkspel tussen Antwerp FC en KRC Genk: 1-1. Blauw-wit kwam tegen de gang van het spel in op voorsprong via Paul Onuachu, maar ploegmaat Joakim Maehle wiste die voorsprong in de eerste helft nog uit met een eigen doelpunt. KRC Genk telt nu vier punten voorsprong op Zulte Waregem, KV Mechelen en Anderlecht voor het laatste ticket van play-off 1.