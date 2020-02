Vier maanden cel met uitstel is het verdict voor een Antwerpenaar die een verkeersbord, twee verkeershekken, een metalen kooi met houten balken en een signalisatielamp in het Albertkanaal kieperde.

De 21-jarige dader was op 15 juli 2017 aan het “chillen” met vrienden onder de Verloren Brug in Ham. Toen hij chillen oversloeg in verveling gooide hij het materiaal in het kanaal. Een ...