Alice Frank Stock was jarenlang de buurvrouw van een van de meest beruchte personen uit de geschiedenis. En doet nu op 101-jarige leeftijd haar verhaal. “We zagen een doodskist naar buiten gedragen worden.”

Als kind woonde de Joodse Stock op de Prinzregentplatz in München en in 1929 kwam een van de meest beruchte figuren uit de geschiedenis langs haar wonen. “Wij woonden in een groot huis met twee ingangen ...