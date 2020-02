Bye, bye wit : de keuken krijgt een kleurtje

Witter dan wit. Zo zullen de keukens van de voorbije tien jaar herinnerd worden. En daar komt nu een einde aan, want eindelijk mag het kloppende hart van de woning wat kleur verwelkomen. Zwart is de populairste kleur van moment en hout het meest geliefde materiaal, maar het kan ook creatiever. Laat je inspireren.

Wit verdwijnt natuurlijk niet zomaar uit het keukenbeeld, maar de compleet witte keukens met dito kasten, eilanden en werkbladen wel. Zo winnen natuurlijke materialen steeds meer aan belang. Vooral hout en marmer, hoofdzakelijk in zwart en bruin, doen het goed.





Zwarte keukens zijn alomtegenwoordig. Verwonderlijk? Niet echt. Een zwarte keuken straalt luxe, exclusiviteit en klasse uit. Is al dat zwart je iets te donker, match dan met wit. De mix van wit met zwart is één van de meest gesmaakte kleurencombinaties van het moment.



Of mag het wat gedurfder? Met gekleurde kasten of een eiland in een kleurtje ga je net nog een stapje verder. Natuurlijk hoe je hiervoor niet meteen het meubilair onder handen te nemen, met een likje verf tegen de muur of een nieuwe spatwand in en fris kleurtje kom je al een heel eind. Populaire tinten? Blauw en groen.