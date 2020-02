Zij is 43, haar dochter 19. Maar kan jij zien wie wie is?

Lerares Joleen Diaz (43) is 24 jaar jonger dan haar dochter Meilani, en toch worden de twee vaak aangezien voor zussen. “Zijn jullie een tweeling?”, klinkt het met regelmaat van de klok op Instagram, waar moeder en dochter beiden zo’n 35.000 volgers hebben. “Ik denk niet dat ze het erg vindt”, zegt Joleen Diaz. Zij doet wel haar best om een moeder te zijn voor Meilani, en zich niet te gedragen als haar zus. “We gaan nooit samen uit, ik drink liever een warm theetje.” Het geheim van haar jeugdige looks? “Ik eet gezond en heb een actieve levensstijl.”