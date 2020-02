Nadat vader in zijn eigen rouwbericht uithaalde, dient zoon hem van antwoord

Nadat een rouwadvertentie in het Nederlandse huis-aan-huisblad ‘Nieuwe Meerbode’ voor heel wat ophef zorgde, heeft de zoon van de overledene zélf een advertentie geplaatst. Hij dient er zijn overleden vader van antwoord. “Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er (bijna) niemand”, schreef de intussen overleden Dick in zijn eigen rouwadvertentie. “Dick had helemaal geen vrienden en hij gaf al helemaal geen feestjes”, schrijft zijn zoon Dennis.