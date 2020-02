Miljardenverlies voor vliegtuigbouwer Airbus

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een nettoverlies van 1,36 miljard euro opgetekend voor het jaar 2019. Het verlies is te wijten aan een schikking in een omvangrijke omkopingszaak en tegenvallende verwachtingen voor de militaire A400M-vliegtuigen. Het is de eerste keer dat de fabrikant verlies lijdt sinds 2009.