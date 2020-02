Jogger klimt noodgedwongen op hek om te ontsnappen aan agressieve hond: “Kon veel erger aflopen”

Deze jogger maakte erg bange momenten mee in de Amerikaanse stad Chicago. Nadat de man een baasje en haar pitbull passeerde, wist de viervoeter zijn muilkorf los te rukken en hem aan te vallen. Een tijdlang probeerde hij zichzelf moedig te verdedigen, tot hij geen andere optie zag dan op een hek te klimmen. “Een situatie die veel erger kon aflopen”, klonk het achteraf op sociale media.

De bewakingsbeelden van het incident kwamen zondag op YouTube terecht. Ze laten onder meer zien hoe het baasje van de hond er alles aan deed om de viervoeter in bedwang te houden. Daar slaagde ze echter totaal niet in. “De hond viel niet enkel de jogger aan, maar achtervolgde nadien ook andere mensen op straat”, verklaarde Matt Mikka, die de beelden online plaatste. “Dit was erg beangstigend.”

Pas toen het gevaar was geweken, klauterde de jogger terug naar beneden. Hij liep enkele bijtwonden op aan zijn armen, maar besloot toch geen klacht in te dienen. “Een paar weken na het incident is het baasje verhuisd”, verklaarde Mikka nog. “Hopelijk kan deze video anderen helpen om bijtwonden, of misschien zelfs erger, te vermijden.”