Kathleen Smolders met 'De Ideale Smolders' in De Roxy

Sint-Truiden - Dat is de vraag die de Truiense comedienne en zangeres Kathleen Smolders zich afvraagt in haar gloednieuwe one-woman-show. Na 'La Smolders' en 'Smolders & de mannen' is het al haar derde show in De Roxy.

Kathleen Smolders: "Wat is ideaal? Wat voor de ene mooi is, is dat voor de andere helemaal niet. En is uiterlijk wel zo belangrijk? Misschien liggen wij vrouwen er te veel nodeloos wakker van.”

Yves Caspar, schrijver en regisseur van de Smolders-shows, vult aan: "Vaak worden de grote vedetten gezien als ideaalbeeld. Kathleen houdt in haar show enkele bekende dames tegen het licht. En al snel blijkt dat de perfectie niet bestaat. Celine Dion, Aretha Franklin en Adele worstel(d)en voortduren met hun gewicht. Amy Winehouse was te klein. Cher en Dolly Parton lijken wel een abonnement te hebben bij de plastisch chirurg, Grace Jones leek eerder een man dan een vrouw…

Ook een aantal “familieleden” van Kathleen passeren de revue in de zoektocht naar de ideale Smolders. Het grote verschil met de vorige shows is dat Kathleen dit keer niet alleen zingt. Ze speelt dit keer ook heel wat verschillende typetjes. Het maakt van deze derde show de meest humoristische.”

Gunter Reniers werkt deze keer achter de schermen mee. Reniers : ”Ik sta in voor de kostuum- en pruikwissels en ik zorg ervoor dat Kathleen rustig blijft. Dat is een fulltime bezigheid! (lacht). Kathleen is ook het enige truinoske dat op haar eentje zes zalen uitverkocht krijgt !! Een prestatie! Onze diva doet het weer !”

‘De ideale Smolders’ van 14 tot 23 februari in Theater De Roxy. Info en tickets www.deroxy.be

Fotograaf : Dimitri Louwet bij Huis Nagels, Stationstraat St-Truiden.