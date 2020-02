Maaseikenaar schrijft geld over aan broer in Syrië: veroordeeld voor steun aan IS

De Mechelse correctionele rechtbank heeft Mustafa E.K. uit het Limburgse Maaseik veroordeeld tot 30 maanden met uitstel omdat hij geld had overgemaakt aan zijn broer in Syrië. De man vocht ginds voor Islamitische Staat. Volgens het federaal parket steunde de man op die manier IS.

De speurders kwamen in 2017 te weten dat Mustafa tot twee keer toe geld had overgemaakt aan zogenaamde moneycollectors in Turkije. Geld dat bestemd was voor zijn broer Jamal, die in het Syrische conflictgebied ...